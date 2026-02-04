Torino-Inter in Coppa Italia | la lista dei convocati di Baroni Casadei escluso

Questa sera si gioca Torino-Inter nei Quarti di Coppa Italia. La lista dei convocati di Baroni è stata annunciata, ma tra i nomi c’è una sorpresa: Casadei non è stato incluso. I tifosi sono curiosi di vedere come si comporteranno le due squadre in questa partita decisiva.

In vista di una cruciale sfida di Coppa Italia, la formazione del Torino si prepara a confrontarsi con l'Inter in una partita che si svolge all’U-Power Stadium di Monza. La trasferta, decisa per motivi di calendario, si presenta come un banco di prova importante per i granata, chiamati a contendersi un passaggio in semifinale in un confronto di alto livello. Il tecnico Marco Baroni ha annunciato una rosa composta da 21 calciatori disponibili per la partita. La lista include elementi di grande esperienza e giovani promesse, pronti a scendere in campo per conquistare il passaggio del turno. Tra i nomi scelti spiccano diversi giocatori di spicco, capaci di apportare qualità e determinazione alla squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa sera al U-Power Stadium di Monza si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino.

