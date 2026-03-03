Verso l’otto marzo Comicità riflessione arte e filosofia Si celebrano le donne

A Carrara si preparano eventi dedicati alle donne in vista dell’otto marzo. Sono previsti spettacoli, dibattiti e conferenze che coinvolgeranno diversi luoghi culturali della città. Il Comune ha annunciato una serie di iniziative per celebrare la Giornata internazionale della donna, coinvolgendo il pubblico in attività di riflessione, arte e filosofia.

Spettacoli, dibattiti, conferenze: Carrara celebra le sue donne. In occasione della Giornata internazionale della donna il Comune ha presentato una serie di iniziative che si svolgeranno in vari luoghi della cultura in città. La presentazione è avvenuta in Comune, con le assessore Roberta Crudeli e Gea Dazzi (nella foto) insieme alla dirigente Cristina Sichi. "Come ogni anno il Comune torna a proporre per l'8 marzo iniziative sul ruolo della donna e l'importanza delle figure femminili nella nostra società – sottolinea la vicesindaca Roberta Crudeli - e tra queste il Comune, in collaborazione con la commissione Progetto donna Centro per le...