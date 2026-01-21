Alla Pandurera ritorna Bergonzoni Sul palco poesia e comicità graffiante

Stasera torna alla Pandurera Alessandro Bergonzoni, figura di spicco del panorama culturale italiano. La sua presenza arricchisce la stagione teatrale della Fondazione Teatro

Continua questa sera la stagione teatrale della Fondazione Teatro "G. Borgatti", e lo fa con l’atteso ritorno di Alessandro Bergonzoni, comico, cabarettista, scrittore e drammaturgo bolognese, tra i più irriverenti, estrosi e poliedrici di tutta la scena italiana. Questa sera, alle ore 21, presso l’ Auditorium Pandurera di Cento, l’attore porterà in scena il suo ultimo, brillante monologo, "Arrivano i dunque (avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)", uno spettacolo dalla comicità graffiante e poetica da lui scritto, diretto e interpretato, un’asta dei pensieri, un’opera che gioca con i neologismi e le parole per esplorare la realtà, invitando il pubblico a riscoprire la vicinanza e a reinventare il quotidiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

