Bergamo ottiene la Bandiera dei Comuni Sostenibili | premiate le politiche green

Bergamo ha ricevuto la Bandiera dei Comuni Sostenibili, un riconoscimento che premia le amministrazioni locali che adottano politiche green e sociali in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. La classificazione valuta le iniziative messe in atto dal comune per promuovere la sostenibilità e l’ambiente. La premiazione si inserisce in un quadro di riconoscimenti attribuiti a diverse realtà italiane impegnate in ambiti simili.

LA CLASSIFICA. Bergamo riceve la «Bandiera dei Comuni Sostenibili», riconoscimento assegnato agli enti locali che si distinguono per politiche ambientali e sociali in linea con l’Agenda 2030. Il capoluogo orobico è il secondo in Lombardia a ottenere il premio, dopo Mantova. La Bandiera, promossa dalla Rete dei Comuni Sostenibili, valorizza le amministrazioni che adottano strategie concrete per migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale. Tra i criteri richiesti: monitoraggio degli indicatori, buone pratiche documentate e miglioramenti misurabili nel tempo. Le aree valutate spaziano dall’ambiente alla mobilità sostenibile, dalla rigenerazione urbana all’inclusione sociale, fino a innovazione e governance. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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