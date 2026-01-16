Plastic Free 2026 Bergamo tra le città più sostenibili e contro l’abbandono dei rifiuti

Bergamo si conferma tra le città più attente alla sostenibilità, ricevendo il riconoscimento Plastic Free 2026. L’amministrazione si impegna concretamente nella riduzione della plastica monouso e nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Il premio, rappresentato da due tartarughe, evidenzia le azioni messe in atto per promuovere pratiche più sostenibili e tutelare l’ambiente urbano.

Bergamo. La città rafforza il proprio impegno nella tutela dell'ambiente e ottiene un importante riconoscimento: due tartarughe Plastic Free, simbolo delle Amministrazioni che si distinguono per azioni concrete contro l'abbandono dei rifiuti, la riduzione della plastica monouso e l'adozione di buone pratiche sostenibili. Il nuovo traguardo è stato ufficializzato lo scorso 14 gennaio, durante la conferenza stampa nazionale di Plastic Free Onlus tenutasi a Roma a Montecitorio, dove sono stati presentati i 141 Comuni italiani che hanno superato i 20 criteri di valutazione previsti dal progetto, dalla promozione della raccolta differenziata alla collaborazione con i referenti Plastic Free, dall'utilizzo di strumenti contro l'abbandono illecito dei rifiuti alla riduzione del monouso negli uffici pubblici e nelle scuole.

