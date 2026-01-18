Le tendenze moda uomo per l’autunno-inverno 2026 | dalle scarpe alla valigia che si apre con l’impronta digitale tutte le novità viste a Pitti e Milano

Le tendenze moda uomo per l’autunno-inverno 2026, presentate tra Pitti Uomo e Milano Fashion Week, riflettono l’equilibrio tra innovazione e tradizione. Dalle scarpe alle valigie con apertura tramite impronta digitale, le novità evidenziano un settore in continua evoluzione. L’Italia si conferma centro nevralgico della moda maschile, rafforzando i legami con il mercato internazionale e mantenendo il suo ruolo di leader nel panorama mondiale.

Finora gennaio è stata la terza punta di un triangolo che vede la moda maschile e l’Italia come gli altri due vertici: tra la 109esima edizione di Pitti Uomo e la Milano Fashion Week, la nostra Penisola ha svolto il ruolo di palcoscenico per la moda maschile mondiale cercando di aprire e mantenere i ponti con l’estero e sostenere il mercato italiano. Nelle giornate tra fiera, sfilate ed eventi divisi tra Firenze e Milano assieme al menswear è da notare anche tutto il settore degli accessori e della pelletteria, proprio quest’ultimo l’unico segmento italiano in crescita con un +5,6% nel 2024 rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

