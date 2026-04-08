La Giunta di Bergamo ha approvato un investimento di 300 mila euro destinati al rinnovo di ponti e viadotti cittadini nel 2025. I lavori riguarderanno principalmente la rete ciclopedonale di via Borgo Palazzo e del Parco della Trucca. La decisione coinvolge interventi specifici su strutture esistenti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità delle aree interessate.

La Giunta Carnevali di Bergamo ha dato il via libera a un piano di 300 mila euro per il rinnovo di ponti e viadotti cittadini nel 2025, concentrando gli sforzi sulla sicurezza della rete ciclopedonale in via Borgo Palazzo e nel Parco della Trucca. L’amministrazione comunale ha proceduto a una nuova approvazione del progetto esecutivo. Questo passaggio tecnico è scaturito dalla necessità di integrare l’autorizzazione paesaggistica per i lavori di smantellamento e ricostruzione della passerella situata all’interno del parco, un elemento che non era stato contemplato nella precedente deliberazione. Nonostante l’aggiornamento dei documenti e la revisione di alcune voci relative al quadro economico, Palafrizzoni ha confermato che la spesa complessiva dell’investimento rimane invariata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo investe 300mila euro in acciaio Corten per ponti e viadotti

Sicurezza di ponti e viadotti. Investiti 35 milioni di euro per 21 opere fino al 2029Oltre 35 milioni di euro per garantire la sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale proviniale.

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