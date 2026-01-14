Terremoto controlli su ponti e viadotti L' Anas | Nessuna anomalia o danni strutturali

Dopo le recenti scosse di terremoto, Anas ha avviato controlli su ponti e viadotti per verificare la sicurezza delle strutture. L’azienda ha comunicato che non sono state riscontrate anomalie o danni strutturali. Le ispezioni sono state effettuate seguendo i protocolli standard, per garantire la stabilità e la sicurezza delle infrastrutture lungo la rete autostradale e stradale.

In seguito alle scosse di terremoto di martedì, Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. I controlli hanno riguardato nel complesso circa 140 tra ponti e viadotti dislocati lungo le aree interessate dai terremoti.

