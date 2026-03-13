Telese aderisce al progetto Il Territorio Giallorosso del Benevento Calcio

Il Comune di Telese ha deciso di partecipare al progetto “Il Territorio Giallorosso” promosso dal Benevento Calcio e distribuirà circa 100 biglietti gratuiti per la Curva Sud in occasione di una prossima partita. La distribuzione avverrà attraverso appositi canali e coinvolgerà i residenti del territorio. La scelta mira a favorire la partecipazione degli spettatori locali all'evento sportivo.

I cittadini interessati potranno richiedere i tagliandi gratuiti, fino a esaurimento delle disponibilità, seguendo queste indicazioni. Il Sindaco Giovanni Caporaso ha espresso profonda soddisfazione per il coinvolgimento della comunità telesina in un momento così significativo per lo sport sannita. “Abbiamo voluto fortemente questa data perché coincide con l’ultima partita di campionato e siamo certi che sarà una giornata di festa per la promozione in Serie B del Benevento. Ringraziamo sentitamente la Società Benevento Calcio e, in modo particolare, il presidente Avv. Oreste Vigorito per aver incluso la nostra comunità, da sempre legatissima ai colori giallorossi, in questo progetto. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese aderisce al progetto “Il Territorio Giallorosso” del Benevento Calcio Articoli correlati “Territorio giallorosso”, il Comune di Montesarchio aderisce all’iniziativa del Benevento calcioIl Comune di Montesarchio aderisce all’iniziativa “Territorio giallorosso”, promossa dal Benevento Calcio per rafforzare il legame tra la squadra e... Telese, al via la Fase 2 del progetto di rilancio del commercio localeContinua l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Telese Terme a sostegno del tessuto produttivo locale.