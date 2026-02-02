Benevento-Picerno prevendita al via | tutte le info

Questa mattina alle 11:00, i tifosi del Benevento Calcio hanno potuto iniziare ad acquistare i biglietti per la partita contro il Picerno. La prevendita rimarrà aperta fino alle 21:15 di venerdì 6 febbraio. La società ha diffuso tutte le indicazioni su come acquistare i tagliandi, che si possono comprare online o nei punti vendita autorizzati. La sfida si avvicina e l’entusiasmo cresce tra i sostenitori, pronti a sostenere i loro beniamini.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 11:00 di oggi 2 febbraio 2026 e fino alle ore 21:15 del 6 febbraio p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-AZ Picerno, in programma il giorno 6 febbraio 2026 alle ore 20:30. DI SEGUITO I PREZZI: SETTORE INTERO BABY 0-5 JUNIOR 6-10 CURVA SUD 14€ 5€ 8€ DISTINTI 18€ 5€ 8€ TRIBUNA INFERIORE 22€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 25€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 35€ 5€ 8€ TRIBUNA CENTRALE 73€ – – SETTORE OSPITI 14€ – – NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€ BOTTEGHINI I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni: lunedì 2 febbraio 2026 – dalle ore 11.

