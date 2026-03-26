Da questa sera e fino al 25 aprile, la sosta nel parcheggio “Artiglieria” di Taranto sarà gratuita dalle 20:30 alle 8:30, secondo quanto comunicato da Kyma Mobilità in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La misura riguarda i parcheggi di notte e si applica nell’area situata in via Artiglieria, senza limiti di tempo durante il periodo indicato.

Tarantini Time Quotidiano Kyma Mobilità informa la cittadinanza che, d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Taranto, è stata disposta la gratuità della sosta presso l’area parcheggio “Artiglieria” nella fascia oraria 20:30 – 08:30. Il provvedimento è in vigore da oggi, 26 marzo 2026, e resterà attivo fino al 25 aprile 2026 compreso. La misura è stata adottata con un duplice obiettivo: agevolare la sosta nelle ore serali e notturne durante la ripresa delle attività di spazzamento meccanizzato delle strade cittadine, offrendo un’alternativa a residenti e visitatori, e supportare la mobilità urbana in occasione dei Riti della Settimana Santa di Taranto, periodo caratterizzato da un significativo afflusso nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, parcheggio Artiglieria gratuito di notte fino al 25 aprile

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