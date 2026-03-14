Tai Chi e bastone domani a Foggia

Domani a Foggia si svolge un evento dedicato al Tai Chi e all’uso del bastone, con una sessione che durerà dalle 9 alle 12. La manifestazione si concentra sull’armonia, il movimento e la consapevolezza, coinvolgendo i partecipanti in attività pratiche e dimostrazioni. L’appuntamento è aperto a chi desidera scoprire queste discipline e approfondire le proprie competenze.

Domenica 15 marzo 2026, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, appuntamento ai Campi Diomedei di Foggia per una mattinata dedicata alla pratica del Tai Chi con il bastone, tra natura, energia e tradizione delle discipline orientali. Un'occasione per approfondire gli esercizi con bastone, praticati sia individualmente che in coppia, migliorando coordinazione, equilibrio e concentrazione attraverso movimenti lenti e consapevoli. L'iniziativa è promossa dalla UISP Comitato Territoriale Foggia-Manfredonia Struttura d'attività Discipline Orientali, all'interno delle attività dedicate alla cultura del movimento e del benessere.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Tai Chi e bastone, domani a Foggia Articoli correlati Leggi anche: Attività gratuita per il "Capodanno Cinese 2026" - Lezione di "Qi Gong & Tai Chi Tradizionale" Presentazione del libro "Poematica del principio Tai Chi"Il Centro Drago Azzurro, in particolar modo la scuola di arti marziali tradizionali Drago Azzurro, ha il piacere di invitare alla presentezione del...