Da oggi, “Belve” è accessibile anche su Disney+, offrendo agli spettatori la possibilità di recuperare tutte le puntate, sia le precedenti che le nuove. Il programma, condotto da Francesca Fagnani, propone interviste dirette e approfondimenti senza filtri, con ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. La trasmissione si caratterizza per uno stile diretto e senza censure, con puntate pubblicate settimanalmente.

E tu che belva ti senti? Francesca Fagnani è tornata a ruggire e graffiare con “Belve”, il format senza filtri e senza veli che mette a nudo ogni settimana nuovi ospiti dal mondo dello spettacolo. “Belve” ora è disponibile anche su Disney+. Quest’anno la Fagnani sottoporrà alle sue interviste taglienti tanti altri esponenti della tv, del costume e della cronaca che non potranno sottrarsi alle domande, per l’appunto, graffianti e senza sconti. Ma c’è un’importante novità: da quest’anno vengono mandati in onda anche i provini di Belve. Si tratta di persone comuni che siederanno sullo sgabello per sottoporsi alle interviste di Francesca Fagnani, che non saranno più docili di quelle ai vip. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Belve” ora è disponibile anche su Disney+, per recuperare subito vecchie e nuove puntate

Rai sbarca su Disney+: da Belve a L’amica geniale nel catalogo streamingRai e Disney+ hanno firmato un accordo che porterà agli abbonati Disney+ alcuni tra i più iconici titoli Rai.

Belve su Disney+ e non solo: tutti i titoli Rai che arrivano sulla piattaformaSarà Belve il fulcro del nuovo asse strategico in essere tra Rai e Disney+: il celebre talk sarà infatti tra i primi contenuti disponibili sulla...

Temi più discussi: Belve torna in prima serata: a che ora va in onda, dove vederlo e chi sono gli ospiti della nuova stagione; Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata; Amanda Lear a Belve: Dalì era impotente, Bowie? Faceva un po' schifo...; Rai e Disney hanno annunciato una nuova partnership per lo streaming.

Belve ora è disponibile anche su Disney+E tu che belva ti senti? Francesca Fagnani è tornata a ruggire e graffiare con Belve, disponibile anche su Disney+. superguidatv.it

Belve torna in prima serata: a che ora va in onda, dove vederlo e chi sono gli ospiti della nuova stagioneTorna Belve su Rai 2: dal 7 aprile Francesca Fagnani conduce la settima stagione del programma cult con interviste dirette e senza filtri. Ogni martedì alle 21.20, anche su RaiPlay e Disney+. greenme.it

Zeudi Di Palma, a Belve: « Vi dico tutto sui 50mila euro dei fan e sulla mia omosessualità rifiutata» - facebook.com facebook

Ascolti Tv. #Montalbano contro il #GrandeFratelloVip, chi ha vinto. #Floris azzanna #Belve x.com