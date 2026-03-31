Su Disney+ arriveranno diversi titoli della Rai, tra cui il programma di approfondimento “Belve”. La collaborazione tra le due aziende prevede la trasmissione di alcuni programmi Rai sulla piattaforma di streaming, con “Belve” che sarà al centro di questa iniziativa. La notizia riguarda anche altri titoli della Rai destinati a essere disponibili su Disney+.

Sarà Belve il fulcro del nuovo asse strategico in essere tra Rai e Disney+: il celebre talk sarà infatti tra i primi contenuti disponibili sulla piattaforma dal giorno successivo alla messa in onda su Rai 2; una notizia clamorosa nell’ambito di una chiacchieratissima intesa tra le parti, preannunciata da giorni da molte testate del settore. L’arrivo di Belve su Disney+ rappresenta la vera novità – e il punto di forza – del nuovo accordo; per la prima volta, uno dei talk show più riconoscibili e discussi della TV italiana approderà su una piattaforma globale; L’intesa, firmata tramite Rai Com e ratificata durante una conferenza stampa martedì 31 marzo, consolida una collaborazione storica tra i due broadcastwr e punta a rafforzare la presenza dei contenuti Rai nei circuiti digitali internazionali. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belve su Disney+ e non solo: tutti i titoli Rai che arrivano sulla piattaforma

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Tra i titoli Rai che troverete anche su Disney+ ci sono #Belve, #TheFloor, #LAmicaGeniale, #BraccialettiRossi, #MinaSettembre, #UnPassoDalCielo, #Makari, #IlCollegio. Si aggiungono a titoli Rai già presenti su Disney+. Ovviamente tutti i prodotti Rai restano x.com

Cosa si prova a trovarsi di fronte al Re delle belve demoniache #Clevatess - facebook.com facebook