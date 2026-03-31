Rai sbarca su Disney+ | da Belve a L’amica geniale nel catalogo streaming

Rai ha annunciato l’accordo con Disney+ per inserire nel catalogo della piattaforma alcuni tra i suoi programmi più noti, tra cui fiction e show televisivi. L’intesa prevede l’aggiunta di titoli come “Belve” e “L’amica geniale”, offrendo così agli abbonati di Disney+ la possibilità di accedere a contenuti Rai. La collaborazione mira a integrare le rispettive offerte di streaming e ampliare la gamma di programmi disponibili.

Rai e Disney+ hanno firmato un accordo che porterà agli abbonati Disney+ alcuni tra i più iconici titoli Rai. Questo accordo innovativo tra uno dei più importanti broadcaster pubblici in Europa, attraverso la controllata Rai Com, braccio commerciale della TV pubblica, e uno dei principali servizi di streaming globali amplia il pubblico Rai ed espande il catalogo di Disney+, rafforzando il rapporto di lunga data tra le due società. Inoltre, Disney+ amplierà l’offerta di contenuti locali di alta qualità con una selezione di imperdibili titoli Rai tra i più recenti, come le amate fiction “ Braccialetti rossi ”, “ Mina Settembre ”, “ L’amica... 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Rai sbarca su Disney+: da Belve a L’amica geniale nel catalogo streaming Articoli correlati ‘L’amica geniale a fumetti’ a Shanghai. Il progetto teatrale sbarca in CinaLa drammaturga e attrice Chiara Lagani di Fanny & Alexander e l’illustratrice Mara Cerri saranno a Shanghai (Cina) domani e giovedì per presentare il... Leggi anche: Predator: Badlands sbarca su Disney+ | Il capitolo dei record di Dan Trachtenberg arriva in streaming