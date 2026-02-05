San Pietro Vernotico disegna il suo futuro | al via il percorso partecipativo per il Pums

Questa settimana, a San Pietro Vernotico, si apre ufficialmente il percorso partecipativo per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums). Giovedì 19 febbraio, alle 17, i cittadini sono invitati a riunirsi nella Sala consiliare per discutere e dare il loro contributo sul futuro spostamento nel paese. È il primo passo per coinvolgere la comunità nelle decisioni che riguardano la mobilità e lo sviluppo locale.

SAN PIETRO VERNOTICO – Come si muoveranno i cittadini di San Pietro Vernotico nei prossimi anni? La risposta inizierà a prendere forma giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17, all'interno della Sala consiliare. L’Amministrazione comunale ha infatti indetto il primo incontro pubblico per la.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

