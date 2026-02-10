Asti Carnevale green per i bambini | un laboratorio creativo con materiali di recupero

Asti si prepara a un Carnevale diverso dal solito. I bambini potranno partecipare a un laboratorio creativo dedicato al riciclo e al riuso di materiali di recupero. L’evento si svolge nel fine settimana e punta a coinvolgere i più piccoli in attività divertenti e rispettose dell’ambiente. Un modo per combinare fantasia e attenzione alla sostenibilità, con giochi e creazioni che lasciano spazio alla creatività dei bambini.

Asti si colora di ecologia e creatività: un laboratorio di Carnevale per i più piccoli. Un fine settimana all’insegna della fantasia e del riuso creativo attende i bambini di Asti. Sabato 14 febbraio, la Bottega Altromercato, situata in via Cavour 83, aprirà le sue porte per ospitare un laboratorio di Carnevale gratuito, un’iniziativa pensata per stimolare l’ingegno dei più piccoli e sensibilizzarli all’importanza del rispetto per l’ambiente. L’evento, promosso dalla cooperativa della rava e della fava, rappresenta un’occasione unica per i bambini di Asti e dintorni di dare vita a maschere originali e colorate, realizzate esclusivamente con materiali ecologici e di recupero.🔗 Leggi su Ameve.eu

