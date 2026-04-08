A Beirut, almeno 300 persone tra morti e feriti sono state segnalate a causa dei raid israeliani. La regione resta sotto assedio e il conflitto continua, con Israele che prosegue le operazioni militari senza rispettare la tregua annunciata tra Stati Uniti e Iran. Il Libano si trova così in una situazione di incertezza, tra un fragile cessate il fuoco e l’intensificarsi delle tensioni nella zona.

Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal carattere pericoloso e contraddittorio. Sebbene la tregua di due settimane, mediata con il contributo decisivo di Islamabad, dovrebbe teoricamente includere anche il "Paese dei Cedri", in quanto roccaforte di Hezbollah, la realtà sul campo racconta una storia di attacchi continui, ordini di evacuazione e messaggi contrastanti tra le diplomazie e i vertici militari. Si parla di 300 tra morti e feriti: lo riporta la Croce Rossa. L'ambasciatore e rappresentante permanente dell'Iran... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Beirut sotto assedio: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i suoi raid (così il Libano resta fuori dalla tregua)

Libano, Beirut sotto assedio: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i suoi raid (così il Paese resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

Libano, Beirut sotto assedio: vittime in strada e panico. Perché Israele continua i suoi raid (così il Paese resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...