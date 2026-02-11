Beatrice Luzzi arriverà a Caserta per incontrare i fan. La scrittrice sarà presente in città per presentare il suo ultimo libro e firmerà autografi nel pomeriggio di domani. I fan sono già in fila, pronti a vedere da vicino l’attrice e autrice.

Beatrice Luzzi arriva a Caserta per la presentazione del suo ultimo libro. Ecco quando e dove incontrarla. Beatrice Luzzi ha iniziato questo 2026 girando l’Italia e presentando il suo nuovo libro. Per molti è stata il volto iconico di una stagione della fiction italiana, l’indimenticabile Eva Bonelli di Vivere. Ma ridurre Beatrice Luzzi a un personaggio sarebbe come dire che il teatro è solo sipario. Luzzi è formazione, disciplina, parola. È un’attrice che ha sempre dato l’impressione di sapere esattamente dove finisce il copione e dove comincia la vita. E, soprattutto, di non confondere le due cose. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Beatrice Luzzi pronta ad incontrare i fan. Ecco quando e dove incontrarla

Approfondimenti su Beatrice Luzzi

Le tensioni tra Samira Lui e Beatrice Luzzi sono al centro dell’attenzione, tra frecciatine e rivalità che sembrano nascondere qualcosa di più profondo.

Ultime notizie su Beatrice Luzzi

Il nostro tour RI-EVOLUZIONE 2026 prende vita. Partiamo da Caserta, città delle donne, con la prima presentazione nella splendida cornice della Reggia di Caserta – Archivio di Stato, Sala Conferenze. Beatrice Luzzi dialoga con Carla Librera per presentar - facebook.com facebook