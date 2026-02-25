Heated Rivalry | l' attesa dei fan per il nuovo romanzo sarà più lunga del previsto
La scrittrice Rachel Reid ha spiegato il motivo per cui la pubblicazione del prossimo romanzo con al centro Ilya e Shane è stata posticipata. I fan di Heated Rivalry hanno ricevuto una cattiva notizia: il prossimo romanzo della serie Game Changers arriverà solo nell'estate 2027. La scrittrice Rachel Reid ha spiegato il motivo per cui il terzo capitolo della storia di Shane e Ilya arriverà molti mesi dopo quanto inizialmente previsto. L'annuncio sul prossimo romanzo di Reid Unrivaled, il settimo libro ambientato nel mondo dell'hockey scritto dall'autrice e il terzo con al centro i due personaggi, avrebbe dovuto essere pubblicato il 29 settembre. I fan di Heated Rivalry (di cui potete leggere la nostra recensione), invece, dovranno ora attendere fino all'1 giugno 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Heated Rivalry, Rachel Reid rinvia l’uscita del 7° libro causa parkinson. Intanto il cottage d’amore di Ilya e Shane si può ora affittareUnrivaled, 7° libro della saga, non uscirà più a settembre del 2026 ma a giugno del 2027. Spero che non sia un'attesa troppo lunga per tutti voi. Penso che questo libro varrà l'attesa. gay.it
Heated Rivalry, a che ora esce in Italia su HBO MaxL’attesa è finita. Heated Rivalry arriva in Italia su HBO Max, ma molti fan si stanno facendo la stessa domanda: a che ora esce la serie in streaming? Al momento non è stato comunicato ufficialmente ... daninseries.it
Da marzo potrai pernottare nel cottage di Heated Rivalry La casa sul lago degli Hollander in cui Shane e Ilya hanno trascorso un weekend romantico sarà prenotabile su Airbnb a partire dal prossimo 3 marzo. - facebook.com facebook
Il cottage di Heated Rivalry sarà disponibile per la prenotazione su Airbnb a partire dal 3 marzo x.com