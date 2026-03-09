Beach volley azzurri frenati dagli infortuni | stop prolungato per Valentina Gottardi e Samuele Cottafava

Gli atleti della nazionale italiana di beach volley, Valentina Gottardi e Samuele Cottafava, sono stati costretti a fermarsi a causa di infortuni. La loro assenza si unisce a quella di altri giocatori, prolungando le difficoltà della squadra. La stagione si presenta complicata per le formazioni che si preparano alle prossime competizioni. Gli infortuni hanno inciso sui programmi di allenamento e sulla partecipazione alle tappe ufficiali.

La maledizione degli infortuni continua a colpire le squadre nazionali di beach volley, che anche in questa stagione – proprio come era accaduto lo scorso anno – devono fare i conti con diversi problemi fisici. Una situazione che sta inevitabilmente rallentando la preparazione delle principali coppie azzurre in vista dei prossimi tornei del Beach Pro Tour, appuntamenti fondamentali perché contribuiranno a definire le classifiche di partenza nel lungo cammino verso la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il problema più serio riguarda la giocatrice più rappresentativa del movimento italiano, Valentina Gottardi, da tempo alle prese con un infortunio alla spalla che ne limita la possibilità di allenarsi e, soprattutto, non le permette di scendere in campo al fianco della compagna Reka Orsi Toth.