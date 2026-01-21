Maltempo in Sicilia Schifani | Danni gravissimi su oltre 100 km di costa oltre mezzo miliardo di euro

Il maltempo ha provocato danni significativi sulla costa ionica della Sicilia, con stime che superano i 500 milioni di euro. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha aggiornato sulla situazione, evidenziando l’entità dei danni e l’impegno delle autorità locali. La Protezione civile regionale ha coordinato interventi di emergenza per tutelare l’incolumità pubblica durante le ore più critiche. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con interventi in corso per gestire le conseguenze del maltempo.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha fatto il punto sull’ emergenza maltempo che ha colpito soprattutto il l itorale ionico dell'Isola con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che per tutta la notte scorsa, dalla sala operativa, ha coordinato gli interventi sui territori interessati Nelle ore più critiche, l’azione si è concentrata sulla tutela dell’incolumità dei cittadini e sul monitoraggio delle situazioni più a rischio. In questa fase, invece, sono in corso la raccolta delle segnalazioni e le prime valutazioni sui danni materiali, che appaiono purtroppo molto ingenti lungo l’intera fascia costiera coinvolta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Maltempo in Sicilia, danni per oltre mezzo miliardo: Schifani convoca giunta straordinaria per emergenzaA causa delle intense piogge e delle allerte meteorologiche, la Sicilia ha subito ingenti danni, stimati oltre mezzo miliardo di euro.

