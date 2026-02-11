Niscemi l’arrivo di Schifani La Regione stanzia oltre mezzo miliardo di euro

Oggi il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha fatto visita alla frana di Niscemi. La Regione ha annunciato di aver stanziato oltre mezzo miliardo di euro per interventi di messa in sicurezza e ricostruzione. La situazione è critica e l’arrivo di Schifani dimostra che le istituzioni sono al lavoro per risolvere il problema.

La frana di Niscemi. Sopralluogo oggi del presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Il governo siciliano stanzia mezzo miliardo di euro. Ma 99 famiglie non potranno più tornare nelle loro case. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

