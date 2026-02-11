Niscemi l’arrivo di Schifani La Regione stanzia oltre mezzo miliardo di euro

Oggi il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha fatto visita alla frana di Niscemi. La Regione ha annunciato di aver stanziato oltre mezzo miliardo di euro per interventi di messa in sicurezza e ricostruzione. La situazione è critica e l’arrivo di Schifani dimostra che le istituzioni sono al lavoro per risolvere il problema.

La frana di Niscemi. Sopralluogo oggi del presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Il governo siciliano stanzia mezzo miliardo di euro. Ma 99 famiglie non potranno più tornare nelle loro case. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Niscemi, l’arrivo di Schifani. La Regione stanzia oltre mezzo miliardo di euro Approfondimenti su Niscemi Frana Ciclone Harry e Niscemi, Schifani: “dalla Regione siciliana mezzo miliardo per il rilancio dei terri La Regione Siciliana mette in campo 558 milioni di euro per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Maltempo in Sicilia, Schifani: “Danni gravissimi su oltre 100 km di costa, oltre mezzo miliardo di euro” Il maltempo ha provocato danni significativi sulla costa ionica della Sicilia, con stime che superano i 500 milioni di euro. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Niscemi, l'arrivo di Schifani. La Regione stanzia oltre mezzo miliardo di euro Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Niscemi, nuovo sopralluogo di Ciciliano: l'arrivo in elicottero; La frana di Niscemi avanza, precipita anche l'auto simbolo; Frana Niscemi: richiesta contributi assistenza da 371 famiglie. Le persone sfollate sono 1606 - Droni completeranno monitoraggio domani; Niscemi, nel vuoto anche la macchina sospesa. Arriva l’esercito per sorvegliare la zona rossa. Frana di Niscemi, domani il primo sopralluogo tecnico della ProcuraIntanto pochi minuti fa il presidente della Regione, Renato Schifani, è arrivato a Niscemi per un incontro istituzionale con il sindaco Massimiliano Conti e con le autorità impegnate nel monitoraggio ... grandangoloagrigento.it Ciclone e frana di Niscemi, il governo Schifani destina 558 milioni di euroPALERMO – Domani 11 febbraio il presidente della Regione siciliana Renato Schifani sarà a Niscemi. L’arrivo è previsto in mattinata, ripartirà nel pomeriggio al termine degli impegni in programma. Il ... livesicilia.it Local Team. . Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è arrivato a Niscemi per una riunione operativa relativa agli sviluppi della frana che ha colpito la cittadina. Al suo arrivo in comune, è stato contestato da un residente, che si chiede perché si - facebook.com facebook Ciclone Harry e Niscemi, arriva la sospensione delle bollette dlvr.it/TQsjtQ #Sicilia #LiveSicilia x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.