Kim Juve una big d’Europa irrompe sul difensore del Bayern Monaco | l’ex Napoli è un obiettivo bianconero Cosa sta succedendo

Kim Juve, difensore del Bayern Monaco, è diventato un obiettivo della Juventus per la prossima sessione di mercato. La società bianconera ha messo nel mirino l’ex Napoli, valutando la possibilità di un trasferimento. La volontà del giocatore sarà determinante, mentre i bavaresi sono disponibili a trattare per una cessione che possa contribuire a rafforzare il loro organico e migliorare le finanze.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.