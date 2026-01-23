Kim Juve una big d’Europa irrompe sul difensore del Bayern Monaco | l’ex Napoli è un obiettivo bianconero Cosa sta succedendo

Kim Juve, difensore del Bayern Monaco, è diventato un obiettivo della Juventus per la prossima sessione di mercato. La società bianconera ha messo nel mirino l’ex Napoli, valutando la possibilità di un trasferimento. La volontà del giocatore sarà determinante, mentre i bavaresi sono disponibili a trattare per una cessione che possa contribuire a rafforzare il loro organico e migliorare le finanze.

Kim Juve, puntato l’ex Napoli per l’estate, decisiva la volontà del giocatore: bavaresi pronti a trattare per fare cassa. Le grandi manovre per la prossima estate sono già iniziate e al centro dei riflettori del calciomercato internazionale c’è un vecchio, indimenticato protagonista della Serie A: Kim Min-jae. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dalla Germania, il Chelsea ha inserito il nome del difensore sudcoreano in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto arretrato. La notizia, confermata dall’autorevole giornalista della Bild Christian Falk, apre scenari interessanti che potrebbero portare l’ex Napoli a lasciare la Bundesliga per approdare in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

