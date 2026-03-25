Holm Juve il difensore svedese è pronto a tornare a disposizione di Spalletti dopo la sosta E sul suo futuro filtra questo

Il difensore svedese, ex Bologna, è pronto a rientrare in squadra dopo la sosta e a mettersi a disposizione di Spalletti. L’atleta ha recuperato dall’infortunio e si prepara a riprendere gli allenamenti con il gruppo. Sul suo futuro, al momento, non sono state rivelate ulteriori informazioni ufficiali.

Holm Juve, il difensore ex Bologna è pronto a tornare a disposizione di mister Spalletti dopo la sosta. E sul suo futuro filtra questa cosa. La Juve si prepara a riabbracciare Emil Holm. Dopo un inizio a Torino condizionato dalla sfortuna, il calciatore ha sfruttato la sosta concessa da Luciano Spalletti per ricaricare le pile in Liguria. Come riportato da Tuttosport, lo svedese ha trascorso ore di relax a Portofino insieme alla compagna e all’amico Jens Odgaard, attaccante del Bologna che, a causa di una lesione al retto femorale, salterà probabilmente la sfida contro i bianconeri. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Per l’esterno scandinavo, invece, il peggio sembra passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Holm Juve, il difensore svedese è pronto a tornare a disposizione di Spalletti dopo la sosta. E sul suo futuro filtra questo Articoli correlati Infortunio Holm, ecco quando il difensore svedese può tornare a disposizione di Spalletti. Le ultime novitàdi Redazione JuventusNews24Infortunio Holm, vediamo insieme quando il difensore ex Bologna può tornare a disposizione di mister Spalletti. Calciomercato Juve, deciso il futuro di Holm: ecco che cosa succederà a giugno al difensore svedesedi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, la società ha già deciso il futuro di Emil Holm: ecco che cosa succederà a giugno al difensore svedese... Altri aggiornamenti su Holm Juve Temi più discussi: Juve, gli aggiornamenti su Holm: previsti nuovi accertamenti per il difensore; Le condizioni di Emil Holm e le sensazioni sul suo futuro alla Juventus; Colpo di scena Holm, arriva la decisione in anticipo da parte della Juventus; Si avvicina il rientro in gruppo di Holm? Le ultime sulle condizioni dell'esterno della Juve. Holm si ricarica lontano da Torino, futuro in gioco: la Juve deve decidereTORINO - Per Emil Holm, il periodo di riposo concesso da Luciano Spalletti prende i tratti frastagliati del Golfo del Tigullio e i colori di una primavera che esplode e si specchia sul mar ligure. Ad ... tuttosport.com Holm-Juve, forti dubbi sul riscatto a fine stagioneArrivato alla Juventus lo scorso gennaio dal Bologna in cambio di Joao Mario con la formula del prestito, Emil Holm, terzino destro classe 2000 della nazionale svedese, non dovrebbe restare a Torino.. tuttojuve.com #Holm si ricarica lontano da Torino, futuro in gioco: la #Juve deve decidere x.com Ottime notizie per Spalletti: Holm ha superato la lesione al soleo e punta il rientro contro il Genoa. #Holm #Juve #Spalletti #Infortunio #juventusnews24 - facebook.com facebook