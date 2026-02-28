Costone da applausi! Genova battuta Prestazione top e terza vittoria di fila

Il Costone ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva battendo Genova con il punteggio di 60-44. La squadra ha mostrato una prestazione di alto livello, con Nasello che ha segnato 16 punti e Ballabio 12, contribuendo significativamente al risultato. I giocatori di entrambe le formazioni hanno preso parte alla partita, con i marcatori principali per il Costone che hanno dimostrato solidità in attacco.

COSTONE 60 GENOVA 44 COSTONE: Masciarelli 3, Zocca 8, Massari ne, Nasello 16, Paoli F. 4, Paoli M. 6, Zeneli 7, Piattelli 2, Nannipieri, Ballabio 12, Rosso 2. Allenatore Belletti. GENOVA: Venga 6, Alberghini ne, Loubaki 5, Brescianini 3, Biaggini 2, Pintus 5, Zini, Petrovic 7, Arnaldo 13, Fantino. Allenatore Comuzzo. Arbitri: Deliallisi, Pompei. Parziali: 20-14, 36-22, 53-35. SIENA – Terza vittoria consecutiva per il Vismederi Costone che, al PalaOrlandi contro il fanalino di coda Genova, fa ampiamente il proprio dovere imponendosi per 60-44. Un’affermazione bella e significativa anche per come è maturata, con i gialloverdi in controllo del match per praticamente tutti i quaranta minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Costone da applausi! Genova battuta. Prestazione top e terza vittoria di fila Leggi anche: Serie D, a Lamezia terza vittoria di fila per l'Athletic Club Palermo: battuta 3-2 la Vigor Paperdi Juvecaserta show, battuta Imola con una prestazione da applausiLa squadra bianconera è partita forte con D’Argenzio che ha firmato il +7 dopo 2’15”, ma la risposta del quintetto di coach Dalmonte è arrivata...