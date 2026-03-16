Jesi tabù infranto | finalmente una big battuta

A Jesi la squadra locale ha conquistato una vittoria importante contro la Juve Caserta, conclusa con il punteggio di 86 a 78. La partita ha visto protagonisti vari giocatori, tra cui Piccone con 23 punti e Palsson con altri 23, mentre Arrigoni e Toniato hanno segnato rispettivamente 8 e 12 punti. La sfida si è conclusa con la big battuta, segnando un risultato inatteso.

86 JUVE CASERTA 78 GENERAL CONTRACTOR: Tamiozzo ne, Piccone 23, Bruno 5, Maglietti 2, Arrigoni 8, Palsson 23, Buscarini, Nicoli 11, Del Sole 2, Toniato 12. All. Marcello Ghizzinardi. PAPERDI’ JUVE CASERTA: Iannotta 2, Vecerina, Hadzic 12, Laganà, Sperduto ne, D’Argenzio 10, Brambilla 10, Radunic 28, Ly Lee Keller 3, Lo Biondo 13, Nobile ne. All. Lino Lardo. Arbitri: Chiarugi (Pi), Giustarini (Gr), Russo (Fi). Parziali: 23-18, 41-36, 68-57. Rullo di tamburi e primo successo stagionale contro una vip. Infranto, dopo sette sconfitte, il tabù che voleva la formazione di coach Ghizzinardi sempre sconfitta quest’anno, in casa e fuori, dal quartetto Virtus Roma, Latina, Livorno, con i campani dominatrici della stagione (per gli amanti della numerologia settima sconfitta in campionato per la Juve). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, tabù infranto: finalmente una big battuta Articoli correlati Italia mai sul podio nell’individuale femminile di biathlon: neanche Wierer e Vittozzi hanno infranto il tabùIl piatto piange per l’Italia del biathlon al termine delle prime due gare individuali dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Danneggiati da vaccino Covid fuori dal ghetto, infranto il tabù del Parlamento: Comitato Ascoltami ricevuto in commissioneIl lungo cammino dei danneggiati da vaccino anti-Covid ha toccato ieri un punto di non ritorno.