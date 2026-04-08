Negli ultimi anni, i leader di destra populista hanno spesso dominato le cronache politiche, attirando attenzione con le loro posizioni e discorsi. Tuttavia, questa fase sembra essere giunta a un punto di svolta, con segnali di cambiamento che coinvolgono vari paesi. Il dibattito pubblico si concentra ora su come questi orientamenti si siano evoluti e quale sia il loro impatto sulla scena politica internazionale.

Ricordate quando tutti gli italiani, mandria di pecore alla ricerca del cattivo pastore, un po’ come ai tempi di Piazza Venezia, esaltavano la figura di questa giovane donna della periferia romana che parlava di Patria, orgoglio e bla bla bla? Vi sembrano passati decenni, vero? Eppure fino a pochi giorni fa tutti la pensavano così: Giorgia eroe, Giorgia apostolo, Giorgia a un passo dal soglio pontificio. Invece, quello che dal primo giorno il Giornale d’Italia ha scritto era l’amara verità. Un’orribile verità, oggi ancora più amara, perché siamo fuori tempo massimo per la salvezza. Per quanto cerchi di smarcarsi, Giorgia resta serva del duopolio Trump-Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Basta con queste destre, basta con Donald Trump, Giorgia Meloni e Netanyahu

Vi siete mai chiesti perché Donald Trump e Giorgia Meloni ce l’hanno tanto con i giudici?Dai migranti deportati fino ai dazi, la destra globale sta provando a spostare più in là l’asticella di ciò che è legittimo.

“Chi si è reso responsabile di queste cattiverie ne risponderà. Io e mia moglie ci siamo candidati regolarmente, basta, basta, e poi basta”: Gabriele Sbattella, l’uomo gatto di Sarabanda, risponde alle polemica sulla fiamma olimpicaL'ex concorrente di Sarabanda ha spiegato che lui è la moglie si sono "candidati come tutti, c'era un portale apposito: ci abbiamo provato e siamo...

Dl Bollette, Bonelli: Ennesimo fallimento, Italia dipende da monopoli

Temi più discussi: Dal No ai No Kings l’alternativa alle destre; Destra latina e Trump: la finestra sul cortile. Conversazione con Cristobal Rovira Kaltwasser (di M. Mazzonis); Hormuz? È aperto: basta pagare; Basta guerre imperiali: così i MAGA USA contestano Trump. Il presidente delude e spaventa i suoi.

La destra Ue si smarca da Trump, gli Usa rilanciano con OrbanIl partito tedesco di estrema destra Alternative für Deutschland prende le distanze dalla linea di Donald Trump sulla guerra in Iran e invita i propri esponenti a ridurre i contatti con il mondo Maga ... ansa.it

Sono sempre di meno a seguire Trump sull'Iran. I dem invocano il 25° emendamento, lo scarica pure Tucker CarlsonI leader democratici parlano di persona estremamente malata e di guerra sconsiderata, mentre cresce la tensione fra i repubblicani che ... huffingtonpost.it

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco di due settimane, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato di spazzare via l’intera civiltà iraniana se non avesse permesso il passaggio delle navi co - facebook.com facebook

L'annuncio del presidente americano Donald Trump arriva tramite il social Truth. Lo stop ai bombardamenti sarebbe condizionato dall'accettazione da parte dell'Iran di una "completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz." "Il motivo di questa d x.com