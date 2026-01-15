Chi si è reso responsabile di queste cattiverie ne risponderà Io e mia moglie ci siamo candidati regolarmente basta basta e poi basta | Gabriele Sbattella l’uomo gatto di Sarabanda risponde alle polemica sulla fiamma olimpica
Gabriele Sbattella, noto come l’uomo gatto di Sarabanda, commenta le recenti polemiche sulla selezione dei tedofori per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Dopo le tensioni emerse tra gli atleti riguardo alle modalità di scelta, Sbattella ribadisce di aver partecipato regolarmente e chiede di chiudere il capitolo delle polemiche, sottolineando la propria responsabilità e il rispetto per le decisioni prese.
Da qualche giorno è scoppiata la polemica tra gli atleti per la scelta dei tedofori mentre si va verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dal maratoneta Daniele Caimmi alla nuotatrice Ilaria Bianchi, sono tanti gli sportivi che hanno polemizzato per il criterio con cui sono stati scelti i portatori della fiamma olimpica. Nella lista sono stati inseriti grandi campioni delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi (come Giuseppe Abbagnale, Tania Cagnotto, Filippo Ganna e tanti altri) ma anche attori, cantanti e addirittura allenatori di calcio. Non potevano mancare gli influencer e le celebrità del web, come Gabriele Sbattella, conosciuto ai più come “L’ Uomo Gatto ” di Sarabanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
