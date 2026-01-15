Chi si è reso responsabile di queste cattiverie ne risponderà Io e mia moglie ci siamo candidati regolarmente basta basta e poi basta | Gabriele Sbattella l’uomo gatto di Sarabanda risponde alle polemica sulla fiamma olimpica

Da ilfattoquotidiano.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabriele Sbattella, noto come l’uomo gatto di Sarabanda, commenta le recenti polemiche sulla selezione dei tedofori per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Dopo le tensioni emerse tra gli atleti riguardo alle modalità di scelta, Sbattella ribadisce di aver partecipato regolarmente e chiede di chiudere il capitolo delle polemiche, sottolineando la propria responsabilità e il rispetto per le decisioni prese.

Da qualche giorno è scoppiata la polemica tra gli atleti per la scelta dei tedofori mentre si va verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dal maratoneta Daniele Caimmi alla nuotatrice Ilaria Bianchi, sono tanti gli sportivi che hanno polemizzato per il criterio con cui sono stati scelti i portatori della fiamma olimpica. Nella lista sono stati inseriti grandi campioni delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi (come Giuseppe Abbagnale, Tania Cagnotto, Filippo Ganna e tanti altri) ma anche attori, cantanti e addirittura allenatori di calcio. Non potevano mancare gli influencer e le celebrità del web, come Gabriele Sbattella, conosciuto ai più come “L’ Uomo Gatto ” di Sarabanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

chi si 232 reso responsabile di queste cattiverie ne risponder224 io e mia moglie ci siamo candidati regolarmente basta basta e poi basta gabriele sbattella l8217uomo gatto di sarabanda risponde alle polemica sulla fiamma olimpica

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi si è reso responsabile di queste cattiverie ne risponderà. Io e mia moglie ci siamo candidati regolarmente, basta, basta, e poi basta”: Gabriele Sbattella, l’uomo gatto di Sarabanda, risponde alle polemica sulla fiamma olimpica

Leggi anche: Consenso libero e attuale: cosa significa e come si dimostra. Il magistrato de Gioia: “Basta vuol dire basta. E ci si ferma”

Leggi anche: “Sono l’uomo più fortunato del mondo, ma ho perso tutto. Non parlo più con mia moglie, né con mio figlio: soffro e basta”. Il dramma dell’unico sopravvissuto al disastro aereo Air India

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.