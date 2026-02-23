Donald Trump e Giorgia Meloni criticano frequentemente i giudici perché le loro decisioni hanno bloccato alcune delle loro politiche più controverse. La loro rabbia si concentra su sentenze che impediscono l’espulsione immediata dei migranti o l’adozione di dazi commerciali. Questa opposizione mira a mettere in discussione l’indipendenza della magistratura e a rafforzare il sostegno tra i loro elettori. Le tensioni tra politica e giustizia continuano a crescere in diversi paesi.

Dai migranti deportati fino ai dazi, la destra globale sta provando a spostare più in là l’asticella di ciò che è legittimo. Il nemico vero non è chi si oppone in parlamento, ma chi vuole far rispettare loro la legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Giorgia Meloni è con Donald Trump: “L’Europa si difenda da sola”. Poi punge Elly Schlein

No, neanche quest’anno i centri in Albania tanto decantati da Giorgia Meloni hanno funzionatoNonostante le affermazioni di alcuni esponenti politici, i centri di accoglienza in Albania non hanno raggiunto gli obiettivi sperati.

Perché Giorgia Meloni e Donald Trump vincono ogni partita nel campo della comunicazione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vi siete mai chiesti perché Donald Trump e Giorgia Meloni ce l’hanno tanto con i giudici?; La temperatura più bassa mai registrata sulla Terra è di –98,6 °C in Antartide; Sette vite e un mistero: perché festeggiamo i gatti proprio il 17 febbraio?; Surfshark VPN vs concorrenza: ecco perché conviene (con offerta aggiornata).

Ma vi siete mai chiesti cosa significa essere uomini?Al peggio non c'è mai fine e credo non sia finita. Gli abissi sono profondissimi e oscuri e proprio l'oscurità aiuta, serve per nascondersi, mascherarsi, occultarsi, mistificare la propria identità. huffingtonpost.it

Vi siete mai chiesti dove nascono i sogni?Steven Spielberg vi invita a scoprire dove nascono i sogni con il film più emozionante delle feste definito dalla stampa Il nuovo ET per tutte le generazioni. L’indimenticabile classico di Roald ... 105.net

Se Donald Trump si attribuisce il merito di aver riportato un fantomatico clima di pace a Gaza con il suo Board of Peace, chi non sembra aver capito la strategia del suo presidente è invece l’ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Non nuovo a dic - facebook.com facebook

Attimi di grande tensione nella #residenza di Donald #Trump, a Mar-a-Lago. Un uomo armato era riuscito ad entrare nel perimetro di sicurezza del complesso, ma è stato ucciso dagli uomini di guardia. Il presidente americano si trovava lontano, a Washington. x.com