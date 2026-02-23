Vi siete mai chiesti perché Donald Trump e Giorgia Meloni ce l’hanno tanto con i giudici?

Da fanpage.it 23 feb 2026

Donald Trump e Giorgia Meloni criticano frequentemente i giudici perché le loro decisioni hanno bloccato alcune delle loro politiche più controverse. La loro rabbia si concentra su sentenze che impediscono l’espulsione immediata dei migranti o l’adozione di dazi commerciali. Questa opposizione mira a mettere in discussione l’indipendenza della magistratura e a rafforzare il sostegno tra i loro elettori. Le tensioni tra politica e giustizia continuano a crescere in diversi paesi.

Dai migranti deportati fino ai dazi, la destra globale sta provando a spostare più in là l’asticella di ciò che è legittimo. Il nemico vero non è chi si oppone in parlamento, ma chi vuole far rispettare loro la legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché Giorgia Meloni e Donald Trump vincono ogni partita nel campo della comunicazione

