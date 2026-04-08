Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-RSR Sebastiani Rieti in diretta Live

Oggi si disputa la partita di basket di serie A2 tra la Bi.Emme Service Libertas Livorno e la RSR Sebastiani Rieti, disponibile in diretta. La squadra di casa non sta attraversando il suo miglior momento e arriva all’incontro dopo aver subito quattro sconfitte consecutive, due delle quali con scarto di un punto. In particolare, le ultime due sono state perse contro Cividale e Brindisi.

La Libertas non sta vivendo il periodo più brillante della sua buonissima stagione. È reduce da quattro sconfitte consecutive, di cui due di fila di un punto contro Cividale e a Brindisi. Tuttavia, nel vocabolario amaranto manca la parola ‘resa’. La squadra di Andrea Diana vuole riprendere il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno - Flats Service Fortitudo Bologna in diretta. LIVEDopo due sconfitte consecutive (a Cento e Milano) e la sosta del campionato visti gli impegni della Nazionale di coach Luca Banchi, la Libertas torna... Leggi anche: Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Liofilchem Roseto in diretta. Live Temi più discussi: Basket serie A2 | Valtur Brindisi-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. Live; Live Bi.Emme Service Libertas Livorno - RSR Sebastiani Rieti - Serie A2: Punteggi & Highlights Basket - 08/04/2026; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - I risultati della 33^ giornata; LNP – Serie A2- Valtur Brindisi – Bi Emme Service Libertas Livorno 76-75, vittoria al fotofinish per i brindisini. UFFICIALE – Libertas Livorno ingaggia Eric LombardiLa Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare che il giocatore Eric Lombardi è ufficialmente un giocatore amaranto. Lombardi è nato a ... basketinside.com Derby toscano per la Libertas Livorno: arriva la Estra PistoiaArchiviata la sconfitta di domenica a Verona, la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 torna al Modigliani Forum per affrontare Estra Pistoia. Palla a due alle 20.45 di mercoledì 25 marzo ... pianetabasket.com La Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare che il giocatore Eric Lombardi è ufficialmente un giocatore amaranto. Lombardi è nato a Torino l’1/2/1993. Ala forte di 2,01 metri per 100 chili, è un giocatore molto ‘verticale’ ed esplosivo. Ottimo - facebook.com facebook Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Estra Pistoia in diretta. Live x.com