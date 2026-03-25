La Dole Rimini non riesce a ottenere la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche, perdendo contro la Tezenis Verona in una partita valida per il campionato di basket. Dopo aver concluso il primo quarto in vantaggio, i padroni di casa subiscono un parziale di 13-31 nel secondo periodo, che decide l’incontro. La squadra ospite mantiene il vantaggio fino alla fine, conquistando così la vittoria.

Per una Rimini che deve fare a meno di Mark Ogden per infortunio, il miglior marcatore è Davide Denegri (12 con 4 assist), sugli scudi anche Saccoccia Per una Rimini che deve fare a meno di Mark Ogden per infortunio, il miglior marcatore è Davide Denegri (12 con 4 assist), sugli scudi anche Saccoccia (11 punti e 6 assist con 58 dal campo); in doppia cifra anche Simioni e Tomassini, 11 a testa. Decisive per il successo ospite le prestazioni monstre di Poser (25 punti e 10 rimbalzi) e Baldi Rossi (19 in 13 minuti), con Loro e McGee a quota 16. Per la Dole c’è Ivan Alipiev in quintetto insieme a Denegri, Marini, Leardini e Camara; Verona sceglie Spanghero, McGee, Bolpin, Johnson e Poser. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Basket, niente bis di Coppa: una Dole Rimini scarica cede sotto i colpi della Tezenis Verona

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