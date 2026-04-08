È deceduto a 68 anni uno dei più riconosciuti allenatori del basket slavo. Nel corso della sua carriera ha guidato il Partizan, Pistoia, Brescia e Pesaro. Tra i suoi allievi si contano campioni come Divac, Djordjevic e Danilovic. La sua morte rappresenta una perdita significativa nel mondo della pallacanestro, lasciando un vuoto tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Dopo anni di malattia, è morto a Belgrado all'età di 68 anni Dusko "Dule" Vujosevic, uno degli allenatori più influenti del basket moderno. Montenegrino di origine, ha cominciato ad allenare già a 17 anni nelle giovanili del Partizan ed ha avuto una parentesi italiana tra Brescia, Pistoia e Pesaro tra il 1992 e il 1998, ma è alla guida del Partizan che ha ottenuto i maggiori successi: 5 campionati yugoslavi, 6 campionati serbi, 3 coppe di Serbia e una Coppa Korac. Ha allenato anche Mladost Zemun, Granada, Stella Rossa, Buducnost, Radnicki, Cska Mosca, Limoges, Cluj e le nazionali di Serbia, Montenegro e Bosnia. Ma più del palmares parlano per lui i giovani cresciuti e lanciati nel grande basket: Djordjevic, Danilovic, Divac, Paspalj, Perovic, Velickovic, Pekovic, Tepic, Vujanic, Krstic, tutti passati dai suoi metodi duri ma garbati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Basket in lutto: morto Vujosevic, storico coach del Partizan. Ha allenato anche Pistoia, Brescia e Pesaro

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