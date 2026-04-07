È scomparso Mircea Lucescu, noto allenatore di calcio. Nel corso della sua carriera ha guidato diverse squadre, tra cui Pisa, Inter e Brescia, ottenendo un totale di 36 trofei. È considerato una figura innovativa nel settore, spesso paragonato a un pioniere del calcio. La sua influenza si è fatta sentire nel modo in cui ha allenato e impostato le sue squadre, lasciando un segno duraturo nel mondo dello sport.

È morto questa sera Mircea Lucescu. Fatale un infarto, dal quale non si è più ripreso: dopo una settimana di ricovero in ospedale, non ce l'ha fatta. Era in coma indotto da oltre 24 ore, aveva 80 anni. La misura della sua grandezza di Mircea Lucescu sta qui: oggi tutti parlano di match analysis, lui se l'è inventata. La faceva già in Romania, ai tempi di Ceausescu, coi mezzi dell'epoca. Si faceva prestare dalla scuola più vicina gli otto studenti migliori e li piazzava ognuno in un settore dello stadio col compito di annotare ogni quarto d’ora le posizioni dei calciatori. Il giorno dopo metteva insieme i foglietti, si faceva un’idea precisa della partita e il giorno dopo spiegava alla sua Dinamo Bucarest come aveva giocato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È morto Mircea Lucescu, visionario del calcio. Ha allenato Pisa, Inter e Brescia

Ansia per Mircea Lucescu: l'ex tecnico di Inter e Brescia è in coma farmacologicoIl mondo del calcio, e in particolare quello milanese e bresciano, segue con il fiato sospeso le notizie che giungono dalla Romania.

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Slava Mircea Lucescu, tra calcio, Donetsk e Kyiv. Di @maurizio_crippa x.com