Basket Eurolega | sconfitte per Olimpia Milano e Virtus Bologna

Il 36° turno di regular season di Eurolega si è concluso con risultati deludenti per le squadre italiane, con entrambe le formazioni di Milano e Bologna sconfitte nelle rispettive partite. Le partite si sono svolte in diverse città europee e hanno visto i team italiane affrontare avversari di rilievo, ma senza riuscire a ottenere una vittoria. Le sconfitte hanno influenzato la classifica delle squadre nel torneo.

Bologna, 7 aprile 2026 – È stato un 36° turno di regular season di Eurolega decisamente avaro di soddisfazioni per le squadre italiane. Sia l’EA7 Emporio Armani Milano che la Virtus Bologna hanno infatti rimediato un ko. Quello dell’Olimpia – che vede così svanire anche le ultime flebili speranze di agguantare un posto ai play in – è maturato in casa del Valencia, il quale si è imposto sui biancorossi con un pirotecnico 102-96 e ha staccato il pass per i playoff issandosi momentaneamente al secondo posto dietro l’Olympiacos. La squadra di coach Pedro Martinez, che era reduce dal successo di pochi giorni fa a Bologna, è stata trascinata dalle... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si comincia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Terna arbitrale Perez-Nedovic-Balak.

Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingSe per la Virtus Bologna ormai quest’Eurolega da dire ha decisamente poco, per l’Olimpia Milano c’è ancora una pur minima speranza di play-in.

Eurolega, Olimpia Milano-Virtus Bologna: gli highlights

Temi più discussi: Doppia sconfitta per Milano e Virtus. Poeta: La nostra Eurolega è finita; Eurolega, Milano rimonta da -27, ma perde a Parigi: quasi addio al play-in; LIVE Paris Basketball-Olimpia Milano 103-93, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sconfitta pesante per i meneghini in ottica play-in; Pallacanestro Eurolega -Milano perde l’ultimo treno per il play-in: sconfitta sonora a Parigi.

Basket, Eurolega: sconfitte per Olimpia Milano e Virtus BolognaI meneghini hanno perso 102-96 sul campo del Valencia mentre i felsinei hanno incassato il settimo ko tra campionato e coppa perdendo 85-80 in casa contro il Bayern Monaco ... sport.quotidiano.net

Basket, l’Olimpia Milano lotta per 30? ma cede in trasferta al Valencia in Eurolega: play-in irraggiungibiliL'Olimpia Milano lotta per 30' ma deve cedere al Valencia in Eurolega! I meneghini provano a mettere in difficoltà la squadra spagnola ma cede nel finale ... oasport.it

OLIMPIA MILANO, L'ULTIMO QUARTO É ANCORA FATALE UN SUPER MONTERO TRASCINA VALENCIA Qui il recap: https://www.basketinside.com/europe-basketball/eurolega-36a-giornata-lolimpia-milano-convince-ma-non-basta-e-valencia-fa-due-su-du - facebook.com facebook

| L’Olimpia prima domina poi si spegne, perde 102-96. Game recap tinyurl.com/mtw36skf #ForzaOlimpia x.com