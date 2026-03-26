LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si comincia!

Alle 20:30 è iniziata la partita tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, valida per l'Eurolega di basket 2026. La diretta vede in campo la terna arbitrale composta da Perez, Nedovic e Balak. Le squadre si preparano a disputare il primo quarto, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. La partita è trasmessa in tempo reale e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato.