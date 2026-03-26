LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si comincia!
Alle 20:30 è iniziata la partita tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, valida per l'Eurolega di basket 2026. La diretta vede in campo la terna arbitrale composta da Perez, Nedovic e Balak. Le squadre si preparano a disputare il primo quarto, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. La partita è trasmessa in tempo reale e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Terna arbitrale Perez-Nedovic-Balak. Squadre pronte! 20:29 QUINTETTI – MILANO: Ellis Guduric LeDay Shields Nebo; BOLOGNA: Edwards Smailagic Alston Jallow Diouf 20:27 Finita la presentazione, sarà palla a due tra poco! Non il pubblico delle grandi occasioni al Forum, fatto comprensibile viste anche le ridotte speranze dell’EA7. 20:25 In corso la presentazione delle due squadre, quindi ci sarà la palla a due. 20:22 Tre altri incontri di scena oggi in Eurolega, importanza abbastanza relativa in proiezione Milano solo per la trasferta di Dubai contro il Maccabi Tel Aviv (la Virtus, va ricordato, è già eliminata, ma ha comunque tutta l’intenzione di onorare la competizione fino al termine). 🔗 Leggi su Oasport.it
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Olimpia Milano vs Virtus Bologna, diretta - ecco i quintetti1Q: Questi i due quintetti di partenza, l’Olimpia Milano schiera: Ellis, Guduric LeDay, Nebo e Shields. Per la Virtus Bologna questi i primi cinque: Edwards Smailagic Alston Jallow Diouf. pianetabasket.com
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Gli uomini a disposizione di coach Dusko Ivanovic per Olimpia Milano-Virtus Bologna x.com