Il ministro della Difesa ha pronunciato un intervento alla Camera in cui ha affermato che il Paese non utilizzerà bombe e si impegna a rispettare i trattati internazionali. Ha anche ribadito l’appartenenza alla Nato e ha sottolineato la volontà di far rispettare gli accordi presi. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla posizione del governo riguardo alle questioni di sicurezza e alle alleanze internazionali.

The dark side of Guido Crosetto, il peso enorme che grava sulla coscienza di chi ha a disposizione informazioni privilegiate, informazioni che comprendono ipotesi, scenari terrificanti. È quello che il ministro della Difesa, ieri, affida al Corriere della Sera: «Temo», afferma Crosetto, «che ciò che già è drammatico possa precipitare ancor di più. Perché so che l’umanità ci ha dimostrato che non esiste limite alla follia. Sono esseri umani come noi quelli che hanno deciso che per far finire un conflitto fossero accettabili anche Hiroshima e Nagasaki. Purtroppo continuiamo ad avere armi nucleari e chi non le ha le cerca. Non abbiamo imparato nulla». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Basi Usa, Crosetto sale in cattedra: «No alle bombe, sì ai trattati»

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