Il ministro della Difesa ha presentato un’istruttoria alla Camera riguardo all’utilizzo delle basi militari statunitensi, richiamando i trattati internazionali come riferimento. Durante l’intervento, ha evitato di entrare nel merito delle posizioni degli Stati Uniti, mantenendo un atteggiamento riservato sui dettagli delle relazioni con gli alleati esterni. La discussione si è concentrata principalmente sulla cornice normativa e sugli accordi internazionali in vigore.

Livello base Il ministro della Difesa in aula: «Sempre concesse da ogni governo, serve unità». La Lega insiste per riaprire a gas e petrolio russi. Le opposizioni: «Persa la lucidità, mai successo che si parlasse di governi passati» Livello base Il ministro della Difesa in aula: «Sempre concesse da ogni governo, serve unità». La Lega insiste per riaprire a gas e petrolio russi. Le opposizioni: «Persa la lucidità, mai successo che si parlasse di governi passati» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Basi militari, Crosetto invoca i trattati. Silenzio sugli Usa

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Crosetto alla Camera: da sempre basi concesse agli USA, anche da sinistra. E la dura risposta su TrumpIl ministro della Difesa Guido Crosetto, in un’informativa urgente alla Camera, ha ribadito e difeso la linea del governo sull’utilizzo delle basi militari alle forze americane, a pochi giorni dal ‘ca ... strettoweb.com

Crosetto: Sulle basi militari accordi mai in discussione in 75 anni, non siamo in guerra. Il Pd: Ha perso lucidità«Non bisogna essere coraggiosi per dire no agli Stati Uniti: il governo è un «semaforo» che fa rispettare gli accordi. Il ministro della Difesa Guido ... gazzettadelsud.it

La capogruppo PD accusa il ministro: "Non ha coraggio di far votare l'Aula sulle basi militari per una guerra che non condividiamo" facebook

Camera dei Deputati INFORMATIVA URGENTE DEL GOVERNO In Aula Camera per l'informativa del Ministro della Difesa @GuidoCrosetto sull'utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle Forze Armate statunitensi. L'impiego delle ba x.com