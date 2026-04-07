Il ministro della Difesa ha dichiarato che l'Italia ha le capacità di far rispettare i trattati riguardanti l'uso delle basi statunitensi nel paese. La dichiarazione è stata fatta durante un'informativa urgente dedicata alla presenza e all'impiego delle strutture militari statunitensi sul territorio italiano. Il ministro ha sottolineato che le forze italiane sono preparate a garantire il rispetto degli accordi internazionali in materia.

ROMA, 07 APR – “Rispettare accordi non vuol dire essere coinvolti in una guerra. Noi siamo parte della Nato, non siamo in guerra con l’Iran. Sappiamo far rispettare i trattati”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente sull’utilizzo delle basi Usa in territorio italiano. “L’applicazione degli accordi sull’uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un’assoluta, coerente continuità da oltre 75 anni. Nessun governo, di nessun colore politico ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l’ipotesi di non attuare i trattati internazionali fra Italia e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Basi Usa, Crosetto: “sappiamo far rispettare trattati”

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Crosetto e l'utilizzo delle basi militari Usa: "Rispettiamo i trattati, ma non siamo in guerra. In questo momento serve unità" - facebook.com facebook

Informativa del ministro Crosetto alla Camera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra. Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Stati Uniti, il Paese ha bisogno di unità'. #ANSA x.com