Basi Usa ministro Crosetto atteso in Parlamento

Il ministro della difesa sarà in Parlamento alle 16 per una comunicazione sulla presenza delle basi militari statunitensi in Italia. La discussione riguarda in particolare le recenti decisioni che hanno portato alla sospensione temporanea delle operazioni presso la base di Sigonella, legate al trasferimento di bombardieri verso l’Iran. La seduta si concentra sulle implicazioni di queste scelte e sul ruolo delle strutture militari nel Paese.

Oggi alle 16 informativa alla Camera del ministro della difesa Crosetto sull’uso delle basi militari americane in Italia dopo lo stop a Sigonella per i bombardieri diretti in Iran. Giovedì sarà la volta della presidente del consiglio Meloni. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Basi Usa, ministro Crosetto atteso in Parlamento Guerra in Iran, il ministro Crosetto al parlamento: “Può succedere di tutto”Le tensioni internazionali legate alla guerra in Iran continuano a crescere e iniziano a produrre effetti anche sulle decisioni di sicurezza adottate... Leggi anche: Il ricordo di Bettino Craxi ad Hammamet, anche il ministro Crosetto atteso alla commemorazione Basi Usa, ministro Crosetto atteso in Parlamento Temi più discussi: Guerra in Iran, l'Italia ha negato l’uso di Sigonella agli Usa; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo. Chigi: Solidi rapporti con Usa; Caso Sigonella, Crosetto alla Camera il 7 aprile sull'uso delle basi; Dopo Craxi, la crisi di Sigonella si ripete. Cosa sappiamo sul rifiuto del ministro Crosetto a concedere la base aerea agli USA. Governo, informativa del ministro Crosetto alla Camera su basi Usa(LaPresse) Guido Crosetto riferirà oggi pomeriggio alla Camera sull’uso delle basi italiane da parte degli Stati Uniti e sul caso ... stream24.ilsole24ore.com Utilizzo delle basi Usa in Italia, oggi Crosetto alla CameraOggi alle ore 16.00 il ministro della Difesa Guido Crosetto sarà alla Camera per una informativa urgente sull'utilizzo della basi Usa in territorio italiano. Intanto in una intervista al Corriere ... ansa.it Utilizzo delle basi Usa in Italia, oggi Crosetto alla Camera. Il ministro al Corriere: 'E' la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla' #ANSA - facebook.com facebook Utilizzo delle basi Usa in Italia, oggi Crosetto alla Camera. Il ministro al Corriere: 'E' la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla' #ANSA x.com