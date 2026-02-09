Dafne Keen da X-23 a Wolverine nel MCU? L’attrice parla del futuro del personaggio e dell’eredità di Jackman

Dafne Keen ha parlato del suo futuro nel ruolo di Wolverine nel MCU. L’attrice ha spiegato che non ci sono ancora piani ufficiali, ma si sente pronta a continuare a interpretare il personaggio. Nel frattempo, i fan sperano di vederla presto in azione, soprattutto con l’atteso reboot degli X-Men che si avvicina. La Keen ha anche detto di voler rispettare l’eredità di Hugh Jackman, ma ha aggiunto che ogni cosa dipende dai piani della Marvel.

L’Eredità degli Artigli: Dafne Keen e il Futuro di Wolverine nel MCU. L’universo Marvel è in fermento, con l’imminente reboot degli X-Men che promette di inaugurare una nuova era per i mutanti sul grande schermo. In questo contesto di transizione, un nome risuona con particolare intensità tra i fan: Dafne Keen, l’attrice che ha saputo incarnare con potenza e fragilità Laura Kinney, alias X-23, nel film “Logan” del 2017 e più recentemente in “Deadpool & Wolverine”. L’idea che Keen possa raccogliere l’eredità di Hugh Jackman, diventando la nuova Wolverine del Marvel Cinematic Universe, non è solo una speranza dei fan, ma un tema che l’attrice stessa ha affrontato con consapevolezza e gratitudine.🔗 Leggi su Ameve.eu

