Whistle - Il richiamo della morte | clip esclusiva dell' horror con Dafne Keen

Dafne Keen si prepara a terrorizzare gli spettatori con il suo ruolo nel film horror

Brividi e tensione nella clip esclusiva che anticipa gli orrori della nuova fatica di Corin Hardy, al cinema dal 19 febbraio con Midnight Factory. Il terrore viene dal passato nel nuovo misterioso horror di Corin Hardy. Whistle - Il richiamo della morte, nei cinema italiani dal 19 febbraio con Midnight Factory, ruota attorno a un misterioso manufatto ateco che provoca morte e violenza dopo essere finito nelle mani di un gruppo di studenti emarginati. Una clip esclusiva offerta da Movieplayer.it fornisce un assaggio dell'atmosfera tesa e vibrante in attesa dell'uscita. Il film, interpretato da una manciata di giovane interpreti in ascesa, vede tra i protagonisti una vecchia conoscenza dei fan dei cinecomic: Dafne Keen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

È disponibile il trailer italiano di Whistle: Il Richiamo della Morte, il nuovo teen horror di Corin Hardy, noto per The Nun e The Hallow.

