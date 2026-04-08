Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione e conquista il 9° posto della classifica generale
Barilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, come la principale azienda del settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak® 100. La classifica, condotta annualmente da RepTrak dal 1999, include le aziende con le valutazioni più alte a livello globale. In questa edizione, Barilla ha raggiunto il nono posto nella graduatoria generale, confermando la sua posizione di rilievo tra le imprese più apprezzate al mondo.
Barilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak® 100 condotto da RepTrak, che dal 1999 analizza ogni anno le aziende con la migliore reputazione a livello globale. Nel ranking 2026, il Gruppo raggiunge il 9° posto complessivo, guadagnando 16 posizioni rispetto al 2025 (quando era al 25° posto) ed entrando così nella top 10 globale, a conferma del percorso di crescita reputazionale costruito negli anni. Il risultato riflette la capacità di Barilla di coniugare qualità dei prodotti, visione industriale e responsabilità sociale, elementi sempre più centrali nella valutazione della reputazione aziendale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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