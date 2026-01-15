Generali si conferma al vertice | è la prima azienda in Italia nella classifica Top Employer 2026

Generali si conferma leader in Italia, occupando il primo posto nella classifica Top Employer 2026. Per il secondo anno consecutivo, l’azienda si distingue tra oltre 140 realtà per qualità del lavoro, innovazione nelle risorse umane e servizi di welfare. Questa posizione rafforza il suo ruolo di riferimento nel panorama aziendale nazionale, sottolineando l’impegno costante verso un ambiente di lavoro di eccellenza.

Generali conquista, per il secondo anno consecutivo, il primo posto nella classifica Top Employer Italia 2026, superando oltre 140 aziende e affermandosi come punto di riferimento nazionale per qualità del lavoro, innovazione HR e welfare d’eccellenza. Il riconoscimento, attribuito dal Top Employers Institute, conferma la forza del modello di gestione delle persone adottato dalla Compagnia e la sua capacità di guidare il mercato con politiche avanzate, inclusive e orientate alla crescita sostenibile. Un modello ibrido all’avanguardia. A distinguere Generali è soprattutto l’evoluzione del suo approccio al lavoro. 🔗 Leggi su Panorama.it

