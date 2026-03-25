L’università Sapienza si posiziona al primo posto nel mondo per i corsi di Classics e Ancient History, secondo le classifiche internazionali pubblicate il 25 marzo 2026. Inoltre, si colloca tra le prime dieci università a livello globale anche in Archaeology e History of Art. La classifica si basa sui risultati accademici e sulla reputazione internazionale dell’ateneo.

Roma, 25 marzo 2026 - L’università Sapienza è la prima al mondo in Classics & Ancient History e tra le prime dieci con Archeology e History of Art. Non era mai successo che un ateneo italiano si collocasse con 3 materie nella Top 10 della classifica Qs World University Rankings by Subjec t resa pubblica il 25 marzo. Anche l'edizione 2026 conferma, per il sesto anno consecutivo, il primato assoluto dell'Ateneo negli studi classici, unico primato mondiale per le università italiane, e premia l'ambito umanistico con il 7° posto assoluto assegnato sia agli studi storico-artistici sia a quelli archeologici, con Archaeology che passa dalla 11ª posizione alla 7ª e History of Arts che balza dalla 18ª alla 7ª. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sapienza ancora prima al mondo nei classici e con altre due materie nella Top 10 delle università.

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