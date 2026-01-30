Tris al San Nicola col Bari il Palermo torna a vincere in trasferta | netto successo per la squadra di Inzaghi

Il Palermo di Pippo Inzaghi torna a sorridere in trasferta e ferma la serie di pareggi. I rosanero dominano il Bari al San Nicola e si impongono con un netto 3-0. Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia su rigore segnano i gol che portano i tre punti e consolidano la loro posizione in classifica. Il successo arriva dopo tre partite senza vittorie e rappresenta il decimo risultato utile di fila per la squadra siciliana.

Il Palermo di Pippo Inzaghi si prepara a ricevere la Sampdoria al Barbera in una partita decisiva per consolidare le recenti buone prestazioni.

