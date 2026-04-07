Danneggiata e ripristinata | a Palese ricollocata la targa in onore dell' eroe Nicola Maiorano

A Bari Palese la targa dedicata al capitano aviatore Nicola Maiorano, eroe locale morto durante la Prima guerra mondiale, è stata restaurata e ricollocata sulla facciata del V Municipio. La targa era stata danneggiata in precedenza e ora è stata ripristinata, mantenendo così il ricordo della figura storica nel luogo pubblico. L'intervento ha riguardato il recupero e il riposizionamento del monumento.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina assieme al sindaco Vito Leccese e alla presidente del V Municipio, Maristella Morisco La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina assieme al sindaco Vito Leccese e alla presidente del V Municipio, Maristella Morisco. La targa, inizialmente collocata in piazza Magrini, era stata danneggiata durante alcuni lavori. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, rappresentanti di Fratres e dell’Associazione Arma Aeronautica. Nicola Maiorano, pioniere dell'aviazione, morì il 7 aprile del 1918 a soli 26 anni in un incidente aereo: “Restituire visibilità a questa targa significa restituire memoria a una comunità – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. 🔗 Leggi su Baritoday.it Montesacro, ripristinata la targa dedicata alle vittime degli anni di piomboE’ tornata a presidiare il giardino della stazione metro Conca d’Oro la targa dedicata alle vittime degli anni di piombo. Le opere di Nicola Micali raccontano ‘Il viaggio dell’eroe’C’è tempo fino al 1° febbraio per visitare al Castello San Giorgio di Lerici ‘Il viaggio dell’eroe’, la mostra di Nicola Micali che pone la scultura...