Levante arriva a Sanremo 2026 | la prima foto è in pigiama ma con le scarpe di cristallo

Levante si presenta a Sanremo 2026 per promuovere il nuovo singolo, dopo aver condiviso una foto in pigiama con scarpe di cristallo. La cantante ha scelto un look insolito per il suo arrivo, attirando l’attenzione dei fan. Domani salirà sul palco dell’Ariston per esibirsi con il brano Sei tu. La sua presenza al festival crea curiosità tra il pubblico e i giornalisti presenti. La sua performance è attesa con grande interesse.

Levante è appena arrivata a Sanremo e a partire da domani sarà sul palco dell'Ariston col brano Sei tu. Cosa ha indossato per la prima foto scattata all'arrivo nella cittadina ligure?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Levante e la prima polemica di Sanremo 2026: “Se vinco no a Eurovision, non si può fare finta di niente”La cantante Levante ha chiarito che, se dovesse vincere a Sanremo 2026, rifiuterebbe di partecipare all’Eurovision.

“Mi tremano le mani, ma ci credo”: il ritorno di Levante a SanremoLevante torna a Sanremo con le mani che tremano, ma con la convinzione di credere ancora in quello che fa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Levante con Sei tu. Il preascolto della canzone e il significato del testo; Levante a Sanremo 2026 con ‘Sei tu’: testo e significato della canzone (e perché emozionerà); Levante a Sanremo 2026: Calcolo ogni variabile, ma resto divisiva; Sanremo 2026, Levante canta Sei tu. Testo e di cosa parla la canzone.

Festival di Sanremo 2026, chi è Levante alla 3ª partecipazione con la canzone Sei tu. FOTOLeggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Sanremo 2026, chi è Levante alla 3ª partecipazione con la canzone Sei tu. FOTO ... tg24.sky.it

Levante a Sanremo 2026: il brano e la scelta di non andare all'Eurovision. «Non gareggio con chi porta avanti un massacro di massa»Levante, cantautrice siciliana, torna in gara al Festival di Sanremo 2026 per la terza volta con il brano Sei tu, dopo le partecipazioni del 2020 e del 2023. Poi tornerà ... ilmessaggero.it

Arbel professional. . Dalla tradizione teatrale del Sol Levante arriva… Kabuki Un pennello pensato per schiariture free-hand precise e graduate e una distribuzione uniforme del prodotto. È il nuovo strumento tecnico della collezione colore Light Obses - facebook.com facebook