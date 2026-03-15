I No Kings contro il miliardario Peter Thiel a Roma | Oligarca con le mani sporche di sangue

C'è un miliardario tedesco naturalizzato statunitense, vicinissimo a Trump, che in questi giorni è a Roma per parlare di Anticristo. Sì, nella città del papa, tra l'altro nato a Boston, e c'è mancato poco che lo facesse all'"Angelicum", l'università pontificia di San Tommaso d'Aquino. Il ricco in questione si chiama Peter Thiel, ha 59 anni e ha fondato PayPal, oltre a Palantir, azienda tecnologica specializzata in Big Data con la quale - fonte “Domani” - il nostro governo e in particolare il ministero della Difesa avrebbe un rapporto commerciale. A Roma è stato invitato dall'associazione Gioberti, per esporre le sue teoria appunto sull'Anticristo, sul mondo di oggi, sulla politica, sull'autoritarismo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Un illuminista oscuro si aggira per il mondo tenendo lezioni sull’Anticristo e sulla sua prossima venuta. Si chiama Peter Thiel e tutti ormai ne hanno sentito parlare. facebook