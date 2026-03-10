Melograno Art Gallery dal 12 al 18 marzo le mostre di Ambra Ceragioli e Matteo Torri

Dal 12 al 18 marzo, la Melograno Art Gallery di Livorno presenta le opere di Ambra Ceragioli e Matteo Torri. Ambra Ceragioli espone le sue creazioni caratterizzate da un uso intenso del colore, mentre Matteo Torri mostra lavori di ispirazione simbolica. Entrambi gli artisti utilizzano tecniche e stili diversi, ma condividono un interesse per il collegamento tra simbolo, colore ed emozione.

Dal 12 al 18 marzo la Melograno Art Gallery di Livorno ospita le nuove opere di Ambra Ceragioli e Matteo Torri, due artisti diversi per linguaggio e formazione, ma uniti da una ricerca che attraversa simbolo, colore ed emozione. Il vernissage è in programma sabato 14 marzo alle 18. La mostra accoglie il percorso immersivo di Ambra Ceragioli, artista versiliese che intreccia pittura, cromoterapia e cristallopratica. Le sue opere, dense di simboli e richiami archetipici, invitano a un ascolto profondo e a una lettura interiore del colore.

